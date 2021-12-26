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Menemenspor ikinci yarıya umutlu girecek

Menemenspor ikinci yarıya umutlu girecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'la golsüz berabere kalarak sezonun ilk yarısını 21 puanla tamamlayan Nasadoge Menemenspor, gözünü transfere çevirdi.

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SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'la golsüz berabere kalarak sezonun ilk yarısını 21 puanla tamamlayan Nasadoge Menemenspor, gözünü transfere çevirdi. Son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak alt sıralarda kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, ara dönemde en az 3 takviye yapmayı planladıklarını söyledi.

Laleci, "Kadro kalitemizi ve gücümüzü yukarılara çekmemiz gerekiyor. Rasheed takımımızdan ayrıldı, Kocaelispor'a gitti. Devrede iyi transferler yapıp ikinci yarıda çok daha iyi olacağız. Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz" diye konuştu.Menemenspor salı günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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