Menemenspor ikinci yarıya Erzurum'da başlıyor

ERZURUM (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de devreyi 21 puanla 15'inci sırada tamamlayan Nasadoge Menemenspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör Cenk Laleci, devre arasında takımdan önemli isimlerin ayrıldığını belirterek, "Transfer yasağımız nedeniyle kadromuza dahil ettiğimiz futbolculara lisans çıkaramadık. Ancak biz mazeret üreten bir camia değiliz. Erzurum'da elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Erzurum'dan puan ya da puanlarla döneceğimize olan inancım tam" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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