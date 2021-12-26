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Menemenspor, iç sahada geçit vermiyor

Menemenspor, iç sahada geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında sahasında oynadığı 9 maçta yalnızca 1 yenilgi alarak rakiplerine geçit vermedi.

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İZMİR (İHA) - Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında sahasında oynadığı 9 maçta yalnızca 1 yenilgi alarak rakiplerine geçit vermedi.

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından en düşük kadro değerine sahip olan Nasadoge Menemenspor, sezonun ilk yarısında iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekti. İzmir temsilcisi, ligin ilk devresinde sahasında oynadığı 9 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Topladığı 21 puanın 16'sını sahasında alan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakiplerine geçit vermedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Manisa FK, Samsunspor ve Balıkesirspor'u sahasında mağlup etmeyi başaran Menemenspor; Eyüpspor, Keçiörengücü, Denizlispor ve Bursaspor'la berabere kalırken, sadece Ümraniyespor'a mağlup oldu. - İZMİR

Menemenspor, iç sahada geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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