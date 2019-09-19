Menemenspor hüseyin'den gol bekliyor

19.09.2019 12:52

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, golcüsü Hüseyin Çolak'tan patlama bekliyor. Geride kalan 4 maçta da sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 335 dakika oyunda kalırken henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan takıma ikinci yarıda Gümüşhanespor'dan transfer olan deneyimli forvet, 15 maçta 5 gol kaydetti. Bu sezon henüz siftah yapamayan Hüseyin'in Eskişehirspor deplasmanında teknik ekibe gol sözü verdiği bildirildi.

Kaynak: DHA