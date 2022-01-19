Menemenspor, Honore Gomis'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, 25 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Honore Gomis'le anlaştı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, en son Bereket Sigorta Ümraniyespor'da yer alan Honore Gomis'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İzmir temsilcisi ayrıca altyapıdan Abdullah Karataş, Tahir Bölgebaşı ve İsmail Kulet ile profesyonel sözleşme imzaladı.