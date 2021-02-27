Menemenspor hırs küpü
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Menemenspor hırs küpü

27.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:01
Menemenspor hırs küpü

SPOR Toto 1'inci Lig'de Akhisarspor'u evinde 6-2, Bursaspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek ateş hattından uzaklaşan Menemenspor, pazartesi günü evinde oynayacağı Beypiliç Boluspor maçına iddialı hazırlanıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Akhisarspor'u evinde 6-2, Bursaspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek ateş hattından uzaklaşan Menemenspor, pazartesi günü evinde oynayacağı Beypiliç Boluspor maçına iddialı hazırlanıyor. Aldığı üst üste galibiyetlerle üzerindeki baskıyı atan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ümit Karan, serinin süreceğini söyledi. Boluspor'un alt sıralardaki önemli rakiplerden biri olduğunu dile getiren Karan, "Biz 2 maçı kazanarak morallendik. Zorlu maçlar oynuyoruz. Ancak iyi bir takımız. Devre arasında birçok takviye yaptık ve oyuncularımız uyum sorununu çözdü. Her karşılaşma bizim açımızdan çok kritik. Pazartesi günü sahamızda kazanıp düşme potasıyla bağlarımızı iyice koparmalıyız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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