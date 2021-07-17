Menemenspor Himmet Ertürk'ün peşinde

Transfer döneminde son olarak Portekizli sol kanat oyuncusu Toni Gomes'le sözleşme imzalayan Menemenspor, Himmet Ertürk'e kancayı attı.

Transfer döneminde son olarak Portekizli sol kanat oyuncusu Toni Gomes'le sözleşme imzalayan Menemenspor, Himmet Ertürk'e kancayı attı.

Geçen sezon Giresunspor'da forma giyen ve yeşil-beyazlılarla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 27 yaşındaki futbolcuya teklif götürüldü. Tecrübeli futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı, transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanacağı kaydedildi. Denizlispor altyapısında yetişen Himmet, Beşiktaş, Kırıkhanspor, Gaziantep FK, Denizlispor ve Giresunspor'da oynadı. Himmet, 2020-2021 sezonunda Giresunspor'da 12 lig maçına çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı