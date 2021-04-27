Menemenspor hedefe kilitlendi

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile çok önemli maçta karşı karşıya gelecek Menemenspor hedefe kilitlendi.

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile çok önemli maçta karşı karşıya gelecek Menemenspor hedefe kilitlendi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ümit Karan, bu hafta ligde kalmayı garantilemek istediklerini belirterek, "Ankara deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeliyiz. Kazanırsak ya da puan alırsak ligde kalışımızı hiçbir maça bakmadan ilan edeceğiz. Aksi sonuç düşünmüyoruz" dedi. Menemenspor, Akhisarspor'un yenilmesi halinde de her türlü sonuçla kümede kalışını ilan edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı