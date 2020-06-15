Menemenspor hazır kıta TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgınının ardından cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor geri sayıma geçti.

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgınının ardından cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor geri sayıma geçti.

Teknik direktör Cenk Laleci, 3 aydan fazla bir süredir futboldan uzak kalıp yeşil sahaları özlediklerini söyledi. Laleci, takımda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, "Biz en iyi şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tesislerimizde gerekli tedbirleri de aldık. Futboldan uzak kaldık, sahaya çıkmayı çok özledik" dedi.

Balıkesirspor maçıyla iyi bir giriş yapmayı hedeflediklerini ifade eden Cenk Laleci, "Balıkesir'e galibiyet için gideceğiz. Play-Off şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Kalan 6 maçta 18 puana talibiz. Ligin ilk yarısında 10 maçlık yenilmezlik serisi yapmıştık. Aynı başarıyı neden yakalamayalım. Oyuncularımız hazır, bizler hazırız. Kalan haftalarda çetin bir lig mücadelesi bizi bekliyor" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA