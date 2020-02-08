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Menemenspor hazır kıta

TFF 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenip 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan Ekol Göz Menemenspor 3 puana şartlandı.

08.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:30
Menemenspor hazır kıta

TFF 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenip 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan Ekol Göz Menemenspor 3 puana şartlandı. Teknik direktör Cenk Laleci, maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "4 maçtır hem puan alamıyoruz hem de gol atamıyoruz. Ancak bu bizde bir travma yaratmadı. Bizi daha da hırslandı. Akhisarspor karşısında elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Kazanıp yeniden Play-Off potasındaki yerimizi alacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Zor ama keyifli bir karşılaşma olacak" dedi. 


Kaynak: DHA
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