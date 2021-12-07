Menemenspor halinden memnun

ANKARA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, geleceğe umutla bakıyor.

Teknik direktör Cenk Laleci, Keçiörengücü karşısında bitime 2 dakika kala buldukları golle puan aldıklarını belirterek, "Ben bardağın dolu tarafına bakıyorum. Evimizde kazanmak isterdik ancak son dakikalarda attığımız golle puan aldık. Son 3 maçımıza baktığımız zaman da 7 puanı hanemize yazdırdık. İyi yoldayız, daha da iyi olacağız. Şimdilik alt sıralardan uzaktayız. Biz kazanmaya, puanlar toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Menemenspor bu hafta deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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