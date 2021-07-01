Menemenspor gurbetçi İlyas'ı getirdi
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Menemenspor gurbetçi İlyas'ı getirdi

Menemenspor gurbetçi İlyas'ı getirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gurbetçi oyuncu İlyas Bircan'ı kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gurbetçi oyuncu İlyas Bircan'ı kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Almanya Bölgesel Lig Kuzey takımı HSC Hannover'den golcü İlyas Bircan'la görüşmelere başladı. Menemen'e gelen 21 yaşındaki futbolcunun en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Hannover 96 altyapısından yetişen İlyas, Wacker Nordhausen'de oynadıktan sonra HSC Hannover'e geldi. İlyas geçen sezon 9 maça çıkıp 1 gol attı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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