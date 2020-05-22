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Menemenspor güç depoluyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Menemenspor güç depoluyor
22.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:39

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Teknik direktör Cenk Laleci, koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır futboldan uzak kaldıklarını ancak aksatmadan çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini ifade eden genç teknik adam, "Umuyorum hayat artık normale döner. Elbette önceliğimiz insan sağlığı. Sağlıklı ve güzel günlerde futbol oynamak istiyoruz. Ülkemizin bu beladan en kısa sürede kurtulacağına inanıyoruz. Futbol camiası da pandemiden çok olumsuz etkilendi ama atlatacağız. Biz kalan maçlarımızı kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Takımımın performansından memnunum. Oyuncularım çok iyi çalışıyor. Tesislerimizde ise her türlü önlemi aldık. Hijyene ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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