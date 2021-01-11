Menemenspor Görkem'in peşinde

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Menemenspor, dış transferde düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'da forma giyen forvet Görkem Bitin'in peşinde olduğu öğrenildi. Yönetimin hem oyuncuyla hem de kulüple temaslara başladığı ve transferi bitirme aşamasına geldiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin altyapısında kariyerine başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Nazilli Belediyespor forması da giydi. Görkem, bu sezon Kırklarelispor'da 14 lig maçına çıkıp 7 kez topu filelerle buluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı