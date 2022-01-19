Menemenspor Gomis'i açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor Gomis'i açıkladı

Menemenspor Gomis'i açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Honore Gomis transferini resmiyete kavuşturdu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Honore Gomis transferini resmiyete kavuşturdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ümraniyespor takımında yer alan kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.Eski Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan Senegalli 25 yaşındaki santrfor ilk yarıda Ümraniyespor formasıyla 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Ümraniyespor, Spor Toto, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title