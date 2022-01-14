Menemenspor golü attı, Ahmet Çalık'ı andı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor golü attı, Ahmet Çalık'ı andı

Menemenspor golü attı, Ahmet Çalık'ı andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menemensporlu futbolcular, Bandırmaspor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı, fotoğrafının basılı olduğu tişört ile andı.

Menemensporlu futbolcular, Bandırmaspor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı, fotoğrafının basılı olduğu tişört ile andı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Nasadoge Menemenspor, sahasında geriye düştüğü maçta Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 84. dakikasında Ahmet Sagat'ın kafa golüyle eşitliği yakalayan sarı-lacivertlilerde futbolcular anlamlı bir harekete imza attı. Golün ardından saha kenarına gelen futbolcular, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi. Attıkları golü Ahmet Çalık'a adayan futbolcular, tribünlerden de alkışlarla destek aldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title