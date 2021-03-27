Menemenspor gol yollarında sıkıntılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Menemenspor gol yollarında sıkıntılı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor gol yollarında sıkıntılı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Menemenspor, son beş maçında gol yollarında sıkıntılar yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Menemenspor, son beş maçında gol yollarında sıkıntılar yaşadı. Göreve geldiğinde "Golcü adamın takımı golcü olur" diyen teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki sarı-lacivertliler son beş mücadelesinde sadece iki gol atabildi. Bu periyotta Bursaspor'u 1-0 yenen İzmir ekibi, Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı. Beypiliç Boluspor ve Altay'a 3-0 kaybeden Menemenspor, Adanaspor'la ise eşitliği bozamadı. Ümit Karan kalan 7 karşılaşmada hücumdaki sorunları gidereceklerini söyledi. Lige tutunacaklarını ifade eden genç Karan, "Bizim açımızdan her karşılaşma final. İyi bir takımız, sahada gerekenleri yapıp yolumuza 1'inci Lig'de devam edeceğiz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Aleyna Tilki Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor gol yollarında sıkıntılı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:56:13. #1.14#
title