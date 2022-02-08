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Menemenspor, Gökay Özer'le anlaştı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Menemenspor, Gökay Özer'le anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Uşakspor'da forma giyen Gökay Özer'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Uşakspor'da forma giyen Gökay Özer'i kadrosuna dahil etti.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sol bek Gökay Özer'le sözleşme imzalandığı bildirildi.

İzmir temsilcisi altyapıdan 18 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Güneş'le de profesyonel sözleşme imzaladı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Futbol Federasyonu, Spor Toto, Uşakspor, Spor, Haber

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