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Menemenspor, Gökay Özer'i kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor, Gökay Özer'i kadrosuna kattı

Menemenspor, Uşakspor'dan 19 yaşındaki sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı.

İZMİR (İHA) - Menemenspor, Uşakspor'dan 19 yaşındaki sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, transferin son gününde bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, Uşakspor'da forma giyen sol bek Gökay Özer'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu İzmir'e gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Menemenspor, transferin hem futbolcuya hem de Menemenspor'a hayırlı olmasını diledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Uşakspor, İzmir, Spor, Haber

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