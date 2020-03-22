Menemenspor geriye dönemedi TFF 1. Lig'de son 6 maçından 3 puan alamayıp Play-Off yarışının uzağında kalan Ekol Göz Menemenspor bu sezon geriye düştüğü 14 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabildi.

TFF 1. Lig'de son 6 maçından 3 puan alamayıp Play-Off yarışının uzağında kalan Ekol Göz Menemenspor bu sezon geriye düştüğü 14 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabildi. Yalnızca 16. haftada İlçe Stadı'nda oynanan Bursaspor karşılaşmasında 1-0 yenik duruma gelen sarı-lacivertliler mücadeleyi çevirip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Menemenspor geriye düştüğü, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Akhisarspor, Osmanlıspor, Altınordu, Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor karşılaşmalarında kayıp yaşadı.

İzmir ekibi Hatayspor'a 4-0 ve 2-0, Osmanlıspor 2-1 ve 2-0, Fatih Karagümrük, Akhisarspor ve Altınordu'ya 1-0, Giresunspor'a 3-0 ve Erzurumspor'a da 2-0 yenildi. Menemenspor skor avantajını kaybettiği diğer maçlarında Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor'la 1-1, Akhisarspor ve İstanbulspor'la da 2-2 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında tek galibiyetini Eskişehirspor'a karşı alan Menemenspor, 35 puanda kalarak 28. haftayı 12. sırada tamamladı. Sezonun 16. haftasında 2. sıraya dahi yükselen Menemespor üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle Play-Off barajının 8 puan gerisinde kaldı.

Kaynak: DHA