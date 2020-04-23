HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Menemenspor genç yabancılarını bırakmayacak - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Haber

Menemenspor genç yabancılarını bırakmayacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosunda bulunan Nijeryalı genç futbolcular İbrahim Rasheed ve Henri Onaka'yı takımda tutma kararı aldı.

23.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:23
Menemenspor genç yabancılarını bırakmayacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosunda bulunan Nijeryalı genç futbolcular İbrahim Rasheed ve Henri Onaka'yı takımda tutma kararı aldı.

Teknik direktör Cenk Laleci 20 yaşındaki golcü Rasheed ile 21 yaşındaki orta saha Onaka'nın yetenekli futbolcular olduğunu belirtti. Laleci, "Her ikisinin de çalışma azminden ve performanslarından memnunum. Bu oyuncular bu sezon çok oynayamasa da ileride bize mutlaka katkı sağlayacaktır" diye konuştu.Devre arasında gelen Rasheed sadece 2 maçta görev alırken, Onaka henüz forma giyemedi. 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Burak Yılmaz'dan indirim haberlerine tepki: Öyle bir insan değilim Spor
Burak Yılmaz'dan indirim haberlerine tepki: Öyle bir insan değilim
Sivas'ın yıldızı, Youtube'da G.Saray'a gideceğini işaret etti Spor
Sivas'ın yıldızı, Youtube'da G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Belözoğlu karantinada imaj değiştirdi, görenler şaşırdı Spor
Emre Belözoğlu karantinada imaj değiştirdi, görenler şaşırdı
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı Spor
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı
'Virüsü ben getirmedim' diyen Adebayor tepki çekti: Bağış yapmayacağım Spor
"Virüsü ben getirmedim" diyen Adebayor tepki çekti: Bağış yapmayacağım
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı Spor
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Emre Belözoğlu, Ali Koç'un futbol yapılanması için oluşturacağı danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu, Ali Koç'un futbol yapılanması için oluşturacağı danışma kurulunda yer alacak
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Muhammet Emin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Emrah Kibariye Cem Yılmaz Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Loris Karius Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Menemenspor genç yabancılarını bırakmayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 15:46:55. #1.14#
title