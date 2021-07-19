Menemenspor genç Eren'in peşinde

TFF 1'inci Lig'de transfer döneminde son olarak Portekizli futbolcu Gomes'i kadrosuna dahil eden Menemenspor, Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan'a kanca attı.

TFF 1'inci Lig'de transfer döneminde son olarak Portekizli futbolcu Gomes'i kadrosuna dahil eden Menemenspor, Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan'a kanca attı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki defans oyuncusunu kiralamak için girişimlere başladığı, Altay'ın da bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Geçen sezon Altay formasını 1'inci Lig'de 14 maçta giyen Eren toplam 179 dakika sahada kalırken 3 kez fileleri havalandırdı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı