Menemenspor garanti peşinde

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren 31 puanlı Menemenspor, yarın haftalar önce 2'nci Lig'e düşmesi kesinleşen 8 puandaki sonuncu Eskişehirspor'u ligde kalışını resman ilan etmek için konuk edecek.

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren 31 puanlı Menemenspor, yarın haftalar önce 2'nci Lig'e düşmesi kesinleşen 8 puandaki sonuncu Eskişehirspor'u ligde kalışını resman ilan etmek için konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Gürcan Hasova düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde tedavisi devam eden Aydın Yılmaz'ın sahada yer alıp almayacağı maç saati netlik kazanacak. Teknik direktör Ümit Karan, Eskişehirspor'u yenip ligde kalışlarını resmen ilan etmek istediklerini söyledi. Düşme hattında yer alan Akhisarspor'un 5 puan önünde bulunan Menemen, galibiyet alırsa Akhisar'ın puan kaybı halinde bitime 2 hafta kala ligde kalışını ilan edecek. Akhisarspor yenilirse rakibinden ikili averajı iyi olan Menemen'e beraberlik bile yetecek. Ümit Karan, "Öncelikle biz kendi işimize bakacağız. Ancak bir gözümüz de Akhisarspor-Altay maçında olacak. Rakibimiz Akhisar maçını kaybeder biz ise kazanırsak bu iş biter. İnanıyorum ki takımımız hedefine ulaşacaktır. Eskişehir'e saygı duyarak oynayacağız ve oyun disiplinimizden taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı