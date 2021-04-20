Menemenspor garanti peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor garanti peşinde

Menemenspor garanti peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de bitime 3 maç kala düşme potasının 5 puan önünde yer alan Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken gözler bir yandan da Akhisarspor-Altay maçına çevrilecek.

TFF 1'inci Lig'de bitime 3 maç kala düşme potasının 5 puan önünde yer alan Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken gözler bir yandan da Akhisarspor-Altay maçına çevrilecek. Sarı-lacivertliler ligden kalmayı garantilemek için Eskişehirspor'u yenip Akhisarspor'un puan kaybını bekleyecek. Teknik direktör Ümit Karan, bu hafta kümede kalışlarını ilan edeceklerine inandığını söyledi. Karan, "Önemli avantaja sahibiz. Biz ilk önce kendi maçımıza odaklanacağız. Eskişehirspor müsabakasını kazanıp Akhisarspor'un kaybını bekleyeceğiz. Ben ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye takımları Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Avrupa Süper Ligi hakkında TFF'nin açıklaması nedir?
Türkiye takımları Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Avrupa Süper Ligi hakkında TFF'nin açıklaması nedir?
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menemenspor garanti peşinde - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:25:42. #1.15#

title