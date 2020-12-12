Menemenspor fren yapmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Menemenspor fren yapmayacak

12.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:22
Menemenspor fren yapmayacak

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçtır mağlubiyeti unutup 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Menemenspor, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçtır mağlubiyeti unutup 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Menemenspor, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son olarak hafta içinde zorlu Yılport Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen 14 puanlı sarı-lacivertli ekip, 18 puandaki İstanbul temsilcisini yenerek üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapıp son haftalarda toparlanan Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci, çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Laleci, "Ligin en iyi ekiplerinden birine karşı mücadele edeceğiz. Dersimize iyi çalışıp evimizde galip gelmek istiyoruz. Üst üste iyi sonuçların ardından özgüvenimiz yerinde. Genç ve yeni kurulan bir ekip olduğumuz için sezona iyi başlayamamıştık. Uyum sorununu aştıktan sonra gerçek kimliğimizi sahaya yansıttık. Başarıya aç ve gelişime açık bir ekibiz. Daha iyi yerlere gelmek için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Son dakika haberi... Menemenspor yükselişe geçti
Son dakika haberi... Menemenspor yükselişe geçti
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Menemenspor: 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Sermiyan Midyat İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Neymar Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor fren yapmayacak - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:27:01. #1.14#
title