Menemenspor fırtına gibi esiyor

23.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:24

TFF 1'inci Lig'de geriye düştüğü maçta evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, 16'ncı hafta sonunda Süper Lig potasına yerleşti. Bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de fırtına gibi esen sarı-lacivertliler 28 puana ulaşıp adını 2'nci sıraya yazdırdı. Teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan İzmir ekibi ilk yarıyı Play-Off hattında bitirmeyi de garantiledi.

Menemenspor 10 maçta Adana Demirspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adanaspor ve Bursaspor'u yenerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor ve Keçiörengücü ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 16 hafta sonunda 21 gol atıp kalesinde ise 17 gol gördü. Sezona kongre ve yönetim krizleriyle başlayan, 26 Mayıs'ta başkan seçilen Tahir Şahin'e açılan davalar sonucu bir süre yönetim kuramayan Menemenspor tüm sıkıntıları da geride bıraktı.Camiada herkesin başarıya sonuna kadar inandığını dile getiren Cenk Laleci, bulundukları konumun sürpriz olmadığını söyledi. Çok iyi karaktere sahip bir takımı olduğunu vurgulayan Laleci, "Bursaspor karşısında geriye düştük ancak pes etmedik. Kazanacağımıza dair inancımızı son dakikaya kadar kaybetmiyoruz. Bu, oyuncularımızda alışkanlık oldu. Bunu sürdürmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. Menemenspor son hafta Altınordu deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA