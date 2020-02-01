Menemenspor- Fatih Karagümrük maçının ardından

01.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:31

Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, son iki haftadır iyi oynayıp kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirirken, İzmir'den 3 puanla ayrılan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel ise galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade ederek, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak için çalışacaklarını söyledi.



TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Menemenspor, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "İki haftadır iyi oynayıp kaybediyoruz. Denk bir maç geçti, beraberlik maçıydı ama golü atan kazandı. İlk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakip pozisyon hatamızdan bir gol buldu. Bundan sonra telafi etmek için çalışacağız" diye konuştu.



Fatih Karagümrük cephesi



İzmir'e galibiyet için geldiklerini ifade eden Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Maçın ilk yarısında biraz tutuk oynadık ama ikinci yarı istediğimiz gibi hareket ettik. Galibiyet için gelmiştik, 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz. Bundan sonra da galibiyet serisine devam edip sezon sonunda ilk 6'nın içerisinde yer almak istiyoruz. Sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA