Menemenspor evinin kıymetini bilemedi
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Menemenspor evinin kıymetini bilemedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor evinin kıymetini bilemedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, bu sezon iç sahada en kötü performans gösteren 4 takımdan biri oldu.

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SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, bu sezon iç sahada en kötü performans gösteren 4 takımdan biri oldu. İlçe Stadı'nda 13 maça çıkan sarı-lacivertliler, sadece 3 galibiyet alabildi. Evinde Bursaspor ve Ankaraspor'u 2-1, Akhisarspor'u da 6-2 yenen Menemenspor, 6 müsabakayı kaybedip, 4 maçtan da berabere ayrıldı.

Evinde 16 gol atabilen İzmir temsilcisi 24 kez topu ağlarında gördü. Menemenspor deplasmanlarda ise daha fazla puan topladı. Gurbette 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Menemenspor 15 puanı hanesine yazdırırken, iç sahada ise 13 puan toplayabildi. Menemenspor, milli aranın ardından Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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