Menemenspor evinde Ümraniyespor'la oynayacak

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 2-0 yenip geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, yarın evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 2-0 yenip geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, yarın evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerin son transferleri golcü Ndiaye ve orta saha Emir bu maçta forma giyemeyecek.

TEKNİK DİREKTÖR LALECİ: İÇ SAHADA KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYORUZTeknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakibimiz sezona çok iyi başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Biz de geçen hafta şanssız bir şekilde yenildik. Kora kor bir oyun bizi bekliyor. En iyi mücadeleyi gösterip kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı