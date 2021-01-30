Menemenspor evinde lider Giresunspor'la oynayacak
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Menemenspor evinde lider Giresunspor'la oynayacak

30.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:30
Menemenspor evinde lider Giresunspor'la oynayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu deplasmanda 4-2 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Menemenspor, yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu deplasmanda 4-2 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Menemenspor, yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Caner Ak'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan kaleci Selmani ile orta saha Taşkın maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ümit Karan, Altınordu galibiyetiyle takımın moral bulduğunu söyledi. Karan, "Giresunspor iyi bir takım. Zorlu bir maça çıkacağız ve kazanmak adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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