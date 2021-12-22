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Menemenspor evinde kolay kaybetmiyor

Menemenspor evinde kolay kaybetmiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü alt sıralardaki önemli rakiplerinden Bursaspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor bu sezon iç sahada tek yenilgi aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü alt sıralardaki önemli rakiplerinden Bursaspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor bu sezon iç sahada tek yenilgi aldı. İlçe Stadı'nda çıktığı 8 maçın 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 3 beraberlik elde edip, sadece 3'üncü haftada lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a yenildi. Menemenspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0, Yılport Samsunspor'u 3-2 ve Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

İzmir ekibi, İlçe Stadı'nda Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü ve Altaş Denizlispor'la berabere kaldı. Menemenspor topladığı 20 puanın 15'ini evinde elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci, ilk devrenin son maçında Bursaspor'u yenerek rahat bir nefes almak istediklerini söyledi. Laleci, "Biz iyi bir takımız. Bulunduğumuz yerden daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz. Bursaspor'u yenerek devreye moralli gireceğiz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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