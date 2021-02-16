Menemenspor evinde kayıplarda
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Menemenspor evinde kayıplarda

16.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:12
Menemenspor evinde kayıplarda

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü alt sıraları yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Akhisarspor'u konuk edecek Menemenspor bu sezon evinde çok kritik puanlar kaybetti.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü alt sıraları yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Akhisarspor'u konuk edecek Menemenspor bu sezon evinde çok kritik puanlar kaybetti.

İç sahada 10 maça çıkan İzmir temsilcisi sadece Bursaspor ve Ankaraspor'u 2-1 yenebildi. Altınordu, Tuzlaspor, Altay, İstanbulspor ve Giresunspor müsabakalarını kaybeden Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ve Aydeniz Et Balıkesirspor'la berabere kalıp 9 puan toplayabildi. Menemenspor evinde son 5 maçını da kazanamadı. İlçe Stadı'nda ağlara 10 gol bırakan Menemenspor, rakiplerine ise 19 kez geçit verdi.Teknik direktör Ümit Karan, Akhisarspor'u yenecek güçte olduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bizim için artık her maç final niteliğinde. Akhisarspor doğrudan rakibimiz. Kazanıp önemli avantajı elimize geçirmek istiyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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