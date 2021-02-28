Menemenspor evinde Boluspor'la oynayacak
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Menemenspor evinde Boluspor'la oynayacak

28.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:40
Menemenspor evinde Boluspor'la oynayacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Menemenspor yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Menemenspor yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Onur Özütoprak'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren golcü Rasheed görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Teknik direktör Ümit Karan, galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını söyledi. Karan, "Boluspor önemli rakiplerimizden. Kazanırsak iyice rahatlar ve düşme hattından uzaklaşırız. Çok kritik bir maça çıkacağız. Kazanmanın vermiş olduğu moral ve özgüvenle mücadele edeceğiz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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