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Menemenspor evinde Balıkesirspor'la karşılaşacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor evinde Balıkesirspor'la karşılaşacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 kaybeden Nasadoge Menemenspor yarın evinde Balıkesirspor'la karşılaşacak.

MENEMEN, İZMİR (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 kaybeden Nasadoge Menemenspor yarın evinde Balıkesirspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Furkan Aksuoğlu görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Mazlum ile sakatlığı süren orta saha Mahamadou Ba forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, 11 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldıklarını belirterek, "Balıkesirspor maçından mutlak galibiyet bekliyoruz. Taraftarımızın stadı doldurmasını istiyoruz. En iyi şekilde mücadele edip istediğimiz sonucu alacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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