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Menemenspor evinde Adanaspor'la rakip

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor evinde Adanaspor'la rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Nasadoge Menemenspor yarın evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'de son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Nasadoge Menemenspor yarın evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Teknik direktör Cenk Laleci verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Yeni transferlerin de bu sürede takıma uyum sağladığını ifade eden Laleci, "Adanaspor karşılaşması bizim adımıza çok önemli. Biz sahamızda kazanıp galibiyet hasretini sonlandıracağız. Sıkıntılı bir konumda olsak da daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Adanaspor, Hisarcık, Spor, Haber

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