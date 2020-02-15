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Menemenspor - Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. hastasında Menemenspor'un Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

15.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:47
Menemenspor - Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. hastasında Menemenspor'un Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.


Menemenspor Teknik Sorumlusu , son derece yüksek tempoda iyi bir maç oynandığını söyleyerek, "İki tane çok koşan ve mücadele eden takım vardı. Eskişehirspor'u zaten biliyorduk, biz onlardan daha fazla koştuk ve daha fazla istedik, istediğimizi de skora yansıttık. Bizim için çok iyi oldu, uzun zamandır maç kazanamıyorduk. Son 3 haftadır çok iyi oynamıştık ama 1 beraberlik alabilmiştik. En azından bu maçı kazanarak olayımızı galibiyete çevirdik. İnşallah Osmanlıspor maçıyla beraber başladığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Amacımız ilk 6 sıra içinde yer almak. Götürebildiğimiz kadar götürmeye çalışacağız" dedi.


"Ligde kalmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız"


Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise henüz kaybettikleri bir şey olmadığını söyleyerek, "Ligde daha çok maçımız olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu ligde kalmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Genç oyuncularımın çok iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıda 2-0'dan sonra 3-5-2'ye döndük ve 2-1'i yakaladık. Penaltı pozisyonumuz var diyorlar, o da olmuş olsaydı buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Genç oyuncularıma yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, Eskişehirspor'u ligde bırakmamız için çok çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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