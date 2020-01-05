Menemenspor Escobar'ın peşinde
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı.
05.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:40
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı. Honduraslı futbolcunun menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki orta sahadan cevap beklediği bildirildi. İtalya, Yunanistan ve İspanya'da forma giyen Escobar, 30 kez Honduras Milli Takımı'nda forma giydi.
- İzmir
Kaynak: DHA
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