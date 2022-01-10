Menemenspor, Erzurum deplasmanında aldığı beraberlikten memnun

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, zorlu deplasmanda aldıkları bir puanın kendileri için sevindirici olduğunu bildirdi.

Laleci, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü karşılaşmanın iki devresinde farklı oyun ortaya koyduklarını belirtti. İlk devre istedikleri oyunu sergileyemediklerini bildiren Laleci, şunları kaydetti:

"Basit hatalar yaparak rakibe gol pozisyonları verdik ve akabinde bu hatalar penaltıya sebep oldu. Yaptığımız değişikliklerle oyuna giren oyuncularımın katkısı ikinci devreyi iyi geçirmemize ve gol pozisyonlarına girmemizi sağladı. Sonucunda böyle zorlu bir deplasmandan bir puan almak bizim için sevindirici oldu. Sahada mücadele eden tüm oyuncularımı tebrik ederim. Ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarına da maç öncesi ve sonra göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum."

Ligde 22 puana sahip NasaDoge Menemenspor, maç fazlası ve averajla 14. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi 21. hafta mücadelesinde 14 Ocak Cuma günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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