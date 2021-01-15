Menemenspor Enes'le imzaladı
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Menemenspor Enes'le imzaladı

15.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:27
Menemenspor Enes'le imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, 3'üncü Lig temsilcisi Manisaspor'dan takviye yaptı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, 3'üncü Lig temsilcisi Manisaspor'dan takviye yaptı.

Ara dönemde Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı'yla sözleşme imzalayıp ilk takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Manisaspor'un genç futbolcusu Cevdet Enes Varbil'i renklerine bağladı. Enes'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Manisaspor altyapısından yeşiten 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 karşılaşmada görev yaptı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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