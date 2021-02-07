Menemenspor düşüşe geçti

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Menemenspor düşüşe geçti. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Altınordu'yu 4-2 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler üst üste Giresunspor ve Tuzlaspor'a kaybederek alt sıralardan kurtulamadı. Menemenspor'un başında 4'üncü maçında 3'üncü mağlubiyetini alan Teknik Direktör Ümit Karan, yeni bir takım kurduklarını ve en kısa zamanda toparlanacaklarını söyledi. Karan, "Tuzlaspor mağlubiyeti için üzgünüm. Ancak ben takımıma inanıyorum. Önümüzde çok maç var, bir an önce alt sıralardan kurtulacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı