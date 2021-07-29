Menemenspor Domgjonas'ı ikna edemedi
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Menemenspor Domgjonas'ı ikna edemedi

Menemenspor Domgjonas'ı ikna edemedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezonun son haftalarına doğru kulüpten ayrılan stoperi David Domgjonas'ı ikna edemedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezonun son haftalarına doğru kulüpten ayrılan stoperi David Domgjonas'ı ikna edemedi.

Alacakları ödenmediği için sarı-lacivertliler vedalaşan Arnavut oyuncu için teknik direktör Cenk Laleci devreye girdi. Yeniden Domgjonas'ı takıma döndürmek için büyük uğraş veren Laleci, tüm ısrarlarına rağmen oyuncuyu ikna edemedi. 

Domgjonas, yeni sezon için İsviçre'nin Luzern takımına imza attı. Cenk Laleci'nin eski öğrencilerinden Sikiri Olatunbosun'u da çok istediği vurgulandı. Yaşanan mali sorunlar nedeniyle devre arası Ankaraspor'a imza atan Nijeryalı futbolcu, Başkent ekibinin küme düşmesiyle boşta kaldı. Ancak 25 yaşındaki kanat oyuncusu İzmir ekibinin teklifini kabul etmedi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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