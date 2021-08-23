Menemenspor devamını getiremedi

TFF 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Menemenspor rakibine direnemedi.

TFF 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Menemenspor rakibine direnemedi. Maçın bitimine 6 dakika kala kalesinde golü gören sarı-lacivertliler ilk hafta aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından yenilgiyle tanıştı. Teknik direktör Cenk Laleci Bandırma deplasmanında puanı hak ettiklerini ancak golü önleyemediklerini söyledi.

İyi bir takıma sahip olduğunu dile getiren Laleci, "Erzurumspor galibiyetini Bandırma'da taçlandırmak isterdik. Pozisyonlara da girdik. Son dakikalarda yediğimiz golle yenilmek üzücü. Ancak bu kaybı telafi edecek güçteyiz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Yeni bir takımız ve her geçen hafta daha iyi olacağız" yorumunu yaptı. Menemenspor gelecek hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı