Menemenspor dersine çalıştı

17.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:27

TFF 1. Lig'de son olarak Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Play-Off hattındaki Ekol Göz Menemenspor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi. Pazar günü evinde yeşil-beyazlıları konuk edecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, rakiplerinin geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altınordu ile oynadığı maçı izleyip bol bol not tuttu. Bursaspor'u çok iyi analiz ettiklerini ifade eden Laleci, "Bursaspor da mutlak galibiyete ihtiyaç duyacak. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz rakibimizle ilgili analizleri yaptık. Artık oyuncularımız da sahada gerekenleri yapacak. Üst sıralarda kalıcı olmamız için çok önemli bir maç bizi bekliyor" dedi.

Ekol Göz Menemenspor ve Bursaspor tarihlerinde ilk kez bir lig maçında kozlarını paylaşacak. İzmir ekibinde sarı kart cezası biten kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu da görev verilmesi halinde formasna kavuşacak.

Kaynak: DHA

- İzmir