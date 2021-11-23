Menemenspor deplasmandaki galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor gözünü Kocaelispor maçına çevirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak kazanmayı çok istediklerini söyledi. Bu sezon dış sahada istedikleri skorları alamadıklarını belirten Laleci, "Maalesef deplasmanlarda 6 maça çıktık ve sadece 1 beraberlik elde edebildik. İç sahada alınan sonuçlardan çok memnunum. Fakat dışarıda da puan ya da puanlar toplamayı bilmeliyiz. Kocaelispor maçıyla bu talihsizliği de yeneceğimize inancım tam" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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