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Menemenspor, deplasmanda ilk galibiyetini Kocaelispor karşısında aldı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Menemenspor, deplasmanda ilk galibiyetini Kocaelispor karşısında aldı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaeliespor'u 2-1 mağlup eden NasaDoge Menemenspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetine ulaştı.

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaeliespor'u 2-1 mağlup eden NasaDoge Menemenspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetine ulaştı.

Kocaelispor karşılaşmasına kadar deplasmanda galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibini Mohamed Sabbah ve Toni Gomes'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda ilk galibiyetine ulaşan Menemenspor, dış sahada çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 8 gol atan NasaDoge Menemenspor, kalesinde 15 gole engel olamadı.

Ligde 17 puana ulaşan ve averajla 11. durumda bulunan İzmir ekibi, 15. haftada 6 Aralık Pazartesi günü İzmir'de oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçından önce, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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