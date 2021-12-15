Menemenspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1 Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Menemenspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Menemenspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1 Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Menemen spor ile Denizli spor, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar spor severler tarafından merak ediliyor. Menemenspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MENEMENSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Menemenspor - Denizlispor maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.
MENEMENSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Menemenspor - Denizlispor maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.
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