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Menemenspor Deniz Vural'ın peşinde

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Ekol Göz Menemenspor, Altay'ın yollarını ayırdığı orta saha oyuncusu Deniz Vural'ı listesine aldı.

04.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:21
Menemenspor Deniz Vural'ın peşinde

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Ekol Göz Menemenspor, 'ın yollarını ayırdığı orta saha oyuncusu 'ı listesine aldı. Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin büyük ölçüde tamamlanacağı ifade edildi. Futbol yaşamına Almanya'da başlayan gurbetçi futbolcu, Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Aytemiz Alanyaspor, Altınordu ve Yukatel Denizlispor'da da oynadı. Bu sezon Altay'da 16 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan deneyimli orta saha 1 gol attı.


Kaynak: DHA
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