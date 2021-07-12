Menemenspor Delimedjac'ın peşinde
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Menemenspor Delimedjac'ın peşinde

Menemenspor Delimedjac'ın peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, golcü arayışlarını hızlandırdı.

TFF 1'inci Lig yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, golcü arayışlarını hızlandırdı. Adana Demirspor'dan eski oyuncusu Samed Ali Kaya ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin Boşnak golcü Mirza Delimedjac'ı da istediği ifade edildi.Son olarak Sırbistan temsilcisi Novi Pazar forması giyen 21 yaşındaki oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Delimedjac'tan cevap beklendiği ifade edildi. Geçen sezon Novi Pazar'da 31 resmi maça çıkan genç forvet 2 kez fileleri sarstı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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