Menemenspor'dan taraftara jest

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren İzmir derbisinde pazartesi günü evinde düşme hattındaki Altınordu'yu konuk edecek Nasadoge Menemenspor'da yönetim taraftara jest yaptı. Kritik maçta tribün desteğini arkasında hissetmek isteyen sarı-lacivertlilerde bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Teknik direktör Cenk Laleci, iki takım için de oldukça kritik bir maçın oynanacağını belirterek, "Bizim taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu maçı kazanmalıyız. Taraftarımız bize her zaman itici güç verdi. İzmir derbisinde stadımızı dolu görmek istiyoruz. Onların desteği ile oyuncularım sahadan ellerinden gelen en iyi mücadeleyi gösterecek" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Spor