Menemenspor'dan sol bek takviyesi
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemenspor, yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nden sol bek Emre Batuhan Adıgüzel ile anlaştı.
20.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:47
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemenspor, yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nden sol bek Emre Batuhan Adıgüzel ile anlaştı.
Genç futbolcunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı. Altyapısından yetiştiği Başkent ekibinde 2018 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki futbolcu A takımda forma şansı bulamadı. Emre Batuhan, Ankaragücü altyapısında geçen sezon U19 takımında oynadı.
- İzmir
Kaynak: DHA